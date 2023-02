“Azienda ‘in fuga’ da Portopiccolo, 80 dipendenti a rischio”, la denuncia del sindacato

DUINO AURISINA - Una "cessione del 100 per cento delle quote di Portopiccolo“ a una società non meglio specificata e un "rischio per 80 dipendenti", lo segnala la Uiltucs del Fvg con una nota stampa: "Il 14 febbraio 2023 i dipendenti della società Ppn Srl hanno ricevuto comunicazione scritta dalla proprietà dell’avvenuta cessione del 100% delle quote ad un’azienda di cui ad oggi non abbiamo alcun riferimento. Ieri in assemblea con tutti i dipendenti della PPN abbiamo appreso che la proprietà della stessa, la PPN Holding, aveva creato due distinte società (Ppn Consulting e Ppn Srl) in cui sono state suddivise figure manageriali e di coordinamento e nell’altra le risorse operative, oggetto del passaggio di proprietà”.

Così il funzionario della Uiltucs del Friuli Venezia Giulia, Lorenzo Urbani, lancia l’allarme per il futuro dell’ottantina di lavoratrici e lavoratori e delle rispettive famiglie che “non dispongono ancora di dati certi in merito al cambio di proprietà e garanzie di continuità sul loro impiego. Non è stato inoltre rispettato l’obbligo di comunicazione alle parti sociali che scatta in caso di cessione aziendale”.

La cessione delle quote della Ppn Srl, che intanto ha disattivato l’accesso pubblico al proprio sito web, aggiunge il sindacalista Uiltucs, “sarebbe avvenuto il 6 febbraio scorso a una società in costituzione, ma che ad oggi non risulta nelle visure camerali. Sono state riportate inoltre situazioni di debito pregresso verso i fornitori e verso il Fondo proprietario di Portopiccolo”, conclude Urbani.