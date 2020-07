Balzo di contagi in Istria: 19 nuovi casi

Un aumento preoccupante di contagi in Istria nella giornata di ieri: ben 19 in 24 ore, un nuovo record dopo i 16 casi di coronavirus di qualche giorno fa. La cifra è relativa ad un campione di 277 tamponi. Come riporta la Voce del Popolo, tre di questi sono casi importati, tre sono entrati in contatto con pazienti infetti e undici sono risultati positivi dopo essere stati messi in isolamento domiciliare. Per due di questi casi non si conosce ancora la fonte del contagio. Tra questi ultimi 19 casi ci sono un turista e quattro ospiti della casa di riposo Gamboc di Umago, dove il focolaio è ancora attivo.

108, invece, i nuovi casi registrati ieri in Croazia, ritorna quindi a tre cifre il numero di contagi giornalieri. Alla fonte dei contagi ci sarebbero feste di nozze e di esami di maturità, oltre ad assembramenti nei locali notturni. Due i decessi.