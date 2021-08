Bambina di un anno ustionata con l’acqua bollente: è grave

Una bambina di soli 13 mesi rimane ustionata in maniera grave a causa di una pentola piena d'acqua bollente. Il grave incidente domestico è avvenuto in una casa a Gorizia, nel primo pomeriggio di ieri. Secondo le prime ricostruzioni la piccola si sarebbe versata addosso una pentola piena d'acqua che bolliva sui fornelli. Le ustioni sarebbero estese al volto e al corpo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che l'ha soccorsa e trasportata urgentemente in elicottero al centro grandi ustionati di Padova. La bambina è ora in prognosi riservata.