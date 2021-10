Banca Generali sostiene gli atleti paralimpici al fianco di Sport X All

Banca Generali ancora una volta in prima fila per sostenere il giovane talento sportivo italiano, senza alcuna distinzione di abilità. La Banca ha infatti scelto di affiancarsi a Sport X All (SXA), l’associazione nata per promuovere lo sci paralimpico col fine di garantire a tutti i giovani, sia disabili che non, l’occasione di poterci provare.

Per tutta la stagione di sci alpino 2021/22, gli atleti della Sport X All saranno quindi accompagnati sulle piste da sci di tutto il mondo dal brand di Banca Generali che comparirà sul loro copricapo. Un segno di riconoscimento che avvicina i giovani sciatori paralimpici dell’associazione ai grandi campioni dello sci azzurro quali Federica Brignone, Alex Vinatzer e Guglielmo Bosca che già da tempo fanno parte del Team Banca Generali di sci alpino.

L’accordo tra Banca Generali e Sport X All sarà presentato nella mattinata di sabato 9 a Palazzo Berlam di Trieste dal Direttore Marketing e Relazioni Esterne di Banca Generali, Michele Seghizzi, e dall’atleta Martina Vozza (sciatrice paralimpica classe 2004 dell’Associazione).

“Siamo felici di affiancarci a Sport X All e sostenere il percorso di tanti giovani ragazzi che vorranno provare a superare le difficoltà quotidiane abbracciando lo sport e i suoi valori. Come Banca attenta ai patrimoni delle famiglie italiane, siamo consapevoli che non c’è bene più prezioso della vita stessa e dell’autosoddisfazione. Per questo motivo ci auguriamo che il nostro sostegno a questo progetto possa aiutare sempre più ragazzi” commenta Michele Seghizzi, Direttore Marketing e Relazioni Esterne di Banca Generali.

Grazie al sostegno di Banca Generali, l’associazione SXA applicherà inoltre il logo Banca Generali Private sulle divise dei propri atleti e sui mezzi di trasporto utilizzati dagli stessi per gli spostamenti. Sport X All (SXA) è un’associazione sportiva con sede a Monfalcone. La sua mission è quella di promuovere lo Sci Paralimpico e, in generale, rendere l’attività sportiva accessibile a tutti, anche agli atleti con disabilità. Lo staff è composto da atleti, ex allenatori, volontari ed amici che organizzano corsi e forniscono tutto il supporto necessario ai giovani assistiti.

Da oltre 10 anni, Banca Generali è impegnata nel sostegno e nella promozione dei giovani sciatori azzurri. Il percorso della Banca è iniziato nel 2011 al fianco di Federica Brignone, allora giovane promessa che nel corso degli anni ha conquistato un argento mondiale, un bronzo olimpico, due coppe del mondo di specialità fino ad arrivare alla storica prima Coppa del Mondo femminile italiana (2020). Al suo fianco, la Banca sostiene anche due giovani rappresentanti della squadra maschile: Alex Vinatzer e Guglielmo Bosca. L’impegno nella promozione sportiva prosegue inoltre con l’organizzazione di “Banca Generali – Un Campione per Amico”, la più grande manifestazione di avviamento allo sport in Italia che in 12 anni ha coinvolto oltre 150mila bimbi delle scuole elementari di tutto il territorio nazionale.