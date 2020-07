Bandiere a mezz'asta nella sede dei Vigili del fuoco: il dolore dei colleghi

Il corpo dei Vigili del fuoco con le bandiere mezz'asta nella loro sede in via D'Alviano ha voluto condividere il dolore e stringersi attorno ai familiari e amici di Fabio Lugnani, il vigile del fuoco 57enne triestino che oggi ha perso la vita in un tragico incidente. Accanto alle bandiere c'è Santa Barbara, la protettrice dei Vigili del fuoco.

