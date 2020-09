Urina davanti a bar Giorgi e insulta i poliziotti: denunciata anziana di 77 anni

Ieri pomeriggio la Squadra Volante ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale una triestina del 1943. L'anziana, nota alle forze dell'ordine, stava urinando nei pressi dei tavolini esterni di bar Giorgi in via Fabio Severo. La titolare del bar ha quindi chiamato il 112 e sul posto è giunto un equipaggio della Volante. La donna ha opposto resistenza e ha insultato i poliziotti.

