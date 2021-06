Gli Amici del Bunker a difesa di Barcola, chiusa la due giorni di pulizia del fondale del porticciolo

Dopo lo stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria gli Amici del Bunker hanno ridato vita alla tradizionale pulizia del fondale del porticciolo di Barcola. All'evento hanno partecipato oltre 50 persone tra soci e volontari che nelle giornate di ieri 26 ed oggi 27 giugno hanno contribuito, assieme al fondamentale lavoro di cinque subacquei, a recuperare circa otto quintali di rifiuti. Tra pneumatici, molta plastica e addirittura un piccolo motore fuoribuordo riemerso durante le operazioni, il lavoro deciso dallo storico sodalizio barcolano (che ha interessato il primo tratto di mare, quello dal Bunker al primo molo interno ndr) pone l'accento soprattutto sul sempre più necessario coinvolgimento delle giovani generazioni.

"Sono venuti in tanti - ha commentato il presidente Alfonso Lattanzio - e siamo veramente soddisfatti di come siano andate le due giornate di pulizia. Ringraziamo il Comune di Trieste e l'Acegas che hanno messo a disposizione un container dove riporre i rifiuti e che si occuperanno quindi del successivo smaltimento. Mi preme menzionare anche il consigliere Michele Babuder che tanto si è adoperato affinché la casetta di fronte al porticciolo potesse finalmente vedere nuova luce". La sottolineatura sulla presenza dei giovani è stata inoltre condivisa dal vicepresidente Franco Mancinelli. "Per noi è motivo di orgoglio, perché rivolgendoci ai ragazzi e alle ragazze diamo un segnale importante nel contesto del rispetto per l'ambiente".

Alla fine della due giorni i soci partecipanti hanno brindato tutti assieme ed hanno organizzato, nello spazio del Bunker, il consueto pranzo. Le foto pubblicate in questo articolo sono state realizzate da Walter Zulini.