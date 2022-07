Barcolana 54, primo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza

Si è tenuta oggi la prima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica avente ad oggetto l’esame delle tematiche connesse allo svolgimento della 54 a edizione della regata “Coppa di Autunno Barcolana” in programma domenica 9 ottobre 2022. Alla riunione, presieduta dal Prefetto Annunziato Vardè, erano presenti il Presidente della Società Velica Barcola e Grignano, prof. Mitja Gialuz, insieme allo staff dell’organizzazione dell’evento, il Comandante della Capitaneria di Porto, i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco ed un rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale.

La riunione era finalizzata ad un primo esame delle problematiche connesse alla “safety” e alla “security” sia della regata velica che delle altre iniziative sportive in programma, nonché dei vari eventi che si svolgeranno a terra quali manifestazioni collaterali all’evento sportivo. In previsione del tradizionale grande afflusso di pubblico, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza degli spettatori, con particolare riguardo al Molo Audace, al piano di sicurezza e viabilità ed ai flussi in ingresso ed uscita dalla città durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione.

In conclusione, si è concordato che tutti i partecipanti valuteranno, per gli aspetti di propria competenza, il programma della manifestazione così come illustrato nel corso della riunione e si valuteranno congiuntamente gli esiti in occasione di un prossimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, anche ai fini della pianificazione di puntuali servizi di ordine e sicurezza pubblica.