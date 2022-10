La Coop in Barcolana con un equipaggio "in rosa" per la parità di genere

La Coop veleggia in Barcolana con due imbarcazioni: il 9 ottobre, oltre alla Anywave Safilens con lo skipper Andrea Leghissa (già partner della campagna per la tutela degli ecosistemi marini), scende in campo la Kind of Magic, guidata da un equipaggio tutto al femminile: 10 dipendenti Coop provenienti da diversi punti vendita in Italia, che si faranno ambasciatrici di un messaggio per la parità di genere.

Coop sostiene infatti la petizione genitori#allapari, promossa dall’associazione di attivismo civico Movimenta su change.org, in favore dell’estensione del congedo di paternità obbligatorio fino a tre mesi. Sarà possibile apporre la propria firma negli stand Barcolana della Coop. L’obiettivo è quello di passare dalle circa 50mila firme attuali alle 100mila a fine anno.

Al gruppo, composto da veliste professioniste e non, tra i 40 e i 59 anni, si uniscono 4 skipper professioniste e di fama internazionale, tra cui la triestina Francesca Clapcich, campionessa europea e del mondo 49erFX nel 2015, con due partecipazioni alle Olimpiadi (2012, 2016). Con lei anche Sally Barkow, Claudia Rossi e Cecilia Zorzi.

A bordo ci sarà inoltre Maura Latini, Amministratrice Delegata di Coop Italia, che ha specificato: “Coop ha oltre il 70% di donne fra i propri dipendenti e Barcolana è l’occasione per ribadire il valore di una campagna a cui crediamo fortemente”. Secondo Latini "la petizione è importante perché non è giusto che gli uomini siano in esilio dai loro figli e che le donne portino sulle spalle tutta la fase di crescita dei bambini. Siamo felici di sostenere questa causa". Nella conferenza stampa di questa mattina è stato sottolineato il ruolo centrale di Trieste per Coop, che nel capoluogo giuliano conta 30mila soci.