Barcolana Young: vincono Lisa Vucetti e Cristian Castellan

La Barcolana Young ha i suoi vicintori. La classifica finale è stata compilata basandosi sul risultato delle due prove disputate ieri. L’assenza di vento del mattino di oggi, dovuta alla perturbazione, e il rischio di temporali hanno tenuto a terra i 220 atleti della classe Optimist. Nella classifica Juniores la vittoria va a Lisa Vucetti della SVBG che ha ottenuto due primi posti; seconda è Aurora Ambroz del Circolo della Vela di Muggia, grazie a un primo e un terzo posto nella propria batteria. Il terzo posto è invece condiviso tra il muggesano Enrico Coslovich e Giuseppe Montesano (Sirena): entrambi hanno ottenuto infatti due secondi posti nelle rispettive batterie, e quindi diventano coinquilini sul terzo gradino del podio. Tra i più piccoli Cadetti, la vittoria va a Cristian Castellan (Circolo della Vela di Muggia), seguito da Giovanni Montesano del Sirena (3;3) e dallo slovacco Simon Hruska (2;8). Il monfalconese Giulio Bolletti (SVOC) è quarto con un quarto e un 14.o posto, mentre la prima femmina chiude in sesta posizione: è la slovena Ajda Gulic Bandelj del Jadro Koper. Emozione oggi in casa Società Velica di Barcola e Grignano per Lisa Vucetti, che dopo una “super carriera” in classe Optimist è pronta per nuove sfide, e per il cambio di classe: dopo la regata a squadre Optimist a Berlino, che chiuderà la stagione agonistica, passerà in classe 420 insieme a Vittorio Bonifacio. “Grazie a tutti gli atleti e le atlete della Barcolana Young, grazie ai nostri partner, in particolare alla Fondazione CRTrieste e grazie ai circoli velici che come ogni anno credono in questo bellissimo evento - ha dichiarato il Direttore Sportivo Giovanile della SVBG Alessandro Bonifacio - tornare a regatare insieme in una grande festa che unisce i più piccoli e più esperti della classe Optimist è una grande soddisfazione per tutti”.