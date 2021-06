Banche: un'altra filiale in pieno centro per la Bcc di Staranzano e Villesse

Bcc di Staranzano e Villesse apre una nuova moderna ed innovativa filiale nel cuore di Trieste, in via di Cavana. Qualcosa di più di un semplice sportello bancario, per essere più vicini a soci e clienti di un istituto che sempre di più vuole essere “banca del territorio”. Ed il territorio è la Venezia Giulia. Dopo le cinque filiali operative da anni in via Roma, via Stock, via Giulia, Campo San Giacomo e via Pirano, la nuova sede di via di Cavana 7, nel cuore della città a due passi dalle rive, quartiere di tendenza del centro storico, è un nuovo significativo passo per la BCC isontina nel suo processo di crescita come banca della Venezia Giulia.

“Un percorso avviato da anni – sottolinea il presidente Carlo Feruglio – che prosegue con sempre maggiore attenzione verso la città di Trieste e le sue tante prospettive di sviluppo in campo economico e sociale”. “Abbiamo realizzato qualcosa di innovativo con questa filiale – rimarca il direttore generale Gabriele Bellon – per un diverso approccio con i nostri clienti. Non un semplice sportello bancario, ma un luogo di incontro e dialogo con il nostro pubblico, per un rapporto ancor più solido che venga incontro a tutte le esigenze”. Ad abbellire e rendere più gradevole la sede, ecco colorate opere d’arte ed un artistico murales che vuole rendere omaggio alla città e al suo mare, opera dell’artista Dunja Jogan. La nuova sede, operativa dal 21 giugno, è stata benedetta dall’arcivescovo di Trieste Crepaldi, presente il sindaco della città, Roberto Dipiazza.