Giovani e arte contemporanea, al via il video contest della Biennale Internazionale Donna

In attesa della terza edizione della Mostra d’Arte Biennale Internazionale Donna BID21ART, dedicata ai talenti femminili che si svolgerà a Trieste dal 15 maggio al 18 luglio 2021 partiamo in anticipo con un progetto interamente rivolto alle scuole. #BID21ARTALENT è la novità di questa edizione, pensata per gli studenti delle scuole secondarie. Un percorso didattico che ha lo scopo di avvicinare i giovani al mondo dell’arte con un approccio innovativo, curioso e moderno. Come? Attraverso un “contest digitale” che vede come obiettivo finale la realizzazione di un video promozionale di BID21. L’incontro di giovani digitali e BID può permettere di scoprire nuovi talenti, sperimentare le capacità individuali, trovare nuove modalità per esprimere la creatività artistica.

BID invita le Scuole Secondarie a partecipare al progetto #BID21ARTALENT inviando una mail di adesione a artalent@bid.trieste.it entro il 7 maggio 2021 con l’elenco dei nominativi dei giovani partecipanti. Il progetto può anche essere inquadrato come stage PCTO. Il 14 maggio, data di preapertura ufficiale al pubblico di BID21ART, verranno formati i team composti da 8 giovani cadauno che avranno una settimana di tempo per realizzare i materiali. I video dei diversi team verranno giudicati da una commissione appositamente composta e i primi 3 vincitori avranno l’opportunità di vedere le loro creazioni proiettate durante tutta la durata di BID21ART a rotazione in una sezione della mostra al fianco delle opere delle artiste al Magazzino 26 in Porto vecchio a Trieste. Per il regolamento completo consultare il sito ufficiale: www.bid.trieste.it