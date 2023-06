Benessere, cucina e creatività: torna Bioest, la fiera del biologico

TRIESTE - Trieste si prepara ad accogliere la 29esima edizione della Fiera Bioest, l'evento che celebra il mondo del biologico e della sostenibilità. L'edizione di quest'anno segna un momento significativo poiché rappresenta il ritorno alla pienezza dell'evento dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Lo scorso anno la fiera si è infatti svolta in modo più contenuto, con limitazioni sul numero di partecipanti ed espositori. Dal 10 giugno, nel Parco dell’ex Opp, vi aspettano oltre 100 espositori, musica dal vivo, visite guidate, corsi gratuiti, dimostrazioni e attività ricreative per adulti e bambini. Saranno inoltre organizzate passeggiate tematiche per esplorare la flora e la fauna del parco. Come da tradizione, numerose associazioni locali saranno presenti per informare, discutere e presentare i propri progetti e attività legate alla sostenibilità ambientale, alla cultura e al volontariato. Tra le novità di quest'anno, i showcooking dedicati alla cucina crudista, vegana e del riciclo e lo Swap Party, un evento di scambio di capi di abbigliamento usati, ma ancora in buone condizioni, organizzato da Trieste Senza Sprechi.

Laboratori, conferenze e la mostra fotografica

Tra le iniziative previste, spiccano i numerosi laboratori in cui adulti e bambini potranno imparare a fabbricare la carta a mano, lavorare l'argilla, realizzare tinture con le erbe, sperimentare con i microorganismi e tenere sperimentazioni musicali. Le quattro sale messe a disposizione ospiteranno incontri e conferenze su tematiche legate alla sostenibilità, all'ambiente e alla salute. Saranno presenti relatori esperti che condivideranno le loro conoscenze e le loro esperienze, offrendo al pubblico la possibilità di approfondire argomenti di interesse. In Sala Villas sarà inoltre allestita una mostra fotografica con gli scatti di backstage realizzati da Luca Valenta durante le riprese del documentario “Fiera Bioest 2022”, con la possibilità anche di acquistare le immagini esposte. Per i più piccoli, oltre allo Yoga Bimbi, sono previste attività di animazione, castelli di carta, musica insieme e le Fiabe dei fratelli Grimm con il teatrino di pupette a cura dell’Associazione Artemis.

Il ritorno di RI-INVASATI

L'edizione 2023 segna inoltre il ritorno di RI-INVASATI (tutti pazzi per i fiori 2023) con i suoi incontri, scambi, flowercrossing, semebaratto e seminalibro, per portare piante proprie in esposizione o per scambiarle o donarle. Si tratta di una grande occasione di condivisione e di apprendimento per tutti gli appassionati di piante e di fiori. Bioest non è solo cultura e sostenibilità, ma anche benessere. Nello spazio antistante la Chiesa, infatti, saranno offerti sabato e domenica trattamenti di benessere, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L'Area Prato ospiterà invece dimostrazioni e prove gratuite di varie discipline, tra cui Yoga (anche per i bimbi), Yogapilates, Power Yoga, Hata Yoga e Yoga posturale, Bagno di Gong e rilassamento guidato, oltre che il consueto Cerchio delle mamme a cura delle Mamme alla pari. Ricordiamo che tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Un'occasione imperdibile per vivere e celebrare la cultura biologica e sostenibile che tanto ha cambiato il nostro modo di vivere, mangiare e pensare in quest'ultimo trentennio.