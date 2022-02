Black out Insiel: ambulatori e pronto soccorso della regione in tilt

Nella mattinata di oggi un blocco parziale al sistema informatico regionale ha causato diversi problemi alla sanità di tutta la regione. Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg. Il black out, che Insiel ha definito un "significativo rallentamento", si è verificato dalle 8:30 alle 10 e ha riguardato una serie di applicativi di funzioni del sistema sanitario. Sono un centinaio le segnalazioni ricevute da Insiel nel corso della mattinata. Anche se il problema è stato poi risolto, un team tecnico è tutt'ora lavoro per indagare sulle cause. Sempre secondo quanto riportato dal Tgr Rai Fvg, a monte c'è la manutenzione straordinaria della infrastruttura che ospita ospita i database. E se nel corso della notte non sono state riscontrate problematiche, nelle prime ore del giorno sono emersi diversi problemi tecnici che hanno mandato in tilt ambulatori e pronto soccorso della regione.