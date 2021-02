Trieste Atletica premia Enrico Sancin e Michele Brunetti con due borse di studio

Aiutare a crescere ragazzi e ragazze capaci di eccellere non solo nello sport ma anche parallelamente in un altro ambito, lavorativo o di studio. Fin dalla sua nascita la Trieste Atletica ha perseguito questo obiettivo e l’ultima dimostrazione di ciò è la consegna, lo scorso venerdì, di due borse di studio del valore di 400,00 €, per meriti sportivi e scolastici, offerte dallo sponsor Nanto Paint. I due prescelti sono stati Enrico Sancin, classe 2002, e Michele Brunetti, classe 2001, capaci entrambi di concludere il proprio ciclo di studi al liceo sportivo con il punteggio di 92/100. In campo sportivo Sancin e Brunetti sono due talenti in continua crescita. Il primo nel 2020 ha riscritto il proprio primato personale sui 100 m con il crono di 10”68 mentre lo scorso weekend sui 60 m indoor ha timbrato un positivo e ben augurante 6”98. Dal canto suo Brunetti, ostacolista di professione, vanta il crono di 14”23 sui 110 hs e di 8”13 sui 60 hs indoor. “Con piacere diamo il nostro supporto ai giovani che con dedizione e spirito di sacrificio riescono a convergere gli interessi e i risultati nello sport e nello studio. Il successo non è superare gli altri ma superare se stessi nel rispetto degli altri. L’ambizione poi è positiva se ha alle spalle un valido progetto”, le parole con cui la dirigenza di Nanto Paint si è complimentata con i due giovani, augurandogli altri successi a partire dal futuro prossimo.