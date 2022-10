Incendio Burger King, cause al vaglio, evacuato intero palazzo

TRIESTE - I vigili del fuoco stanno raccogliendo informazioni per fare sulle luce sulle cause dell'incendio che, nella tarda serata di ieri 10 ottobre, è scoppiato all'interno dei locali del Burger King di viale XX settembre. Una volta conclusi gli accertamenti si saprà se la magistratura intenderà o meno aprire un fascicolo d'indagine. Da alcune indiscrezioni, il fuoco si è sprigionato dalla zona delle cucine, nei pressi delle friggitrici. L'altissima temperatura dell'area e le fiamme hanno interessato il bocchettone della canna fumaria, invadendo rapidamente il tunnel e raggiungendo la sommità dello stabile di cinque piani. Il tetto è andato in fumo, rendendo visibili le fiamme da diverse parti della città.

L'intervento dei vigili del fuoco, chiamati sul posto verso le 22 circa, è durato fino alle 5 del mattino. Nelle operazioni di spegnimento sono state impegnate l'autoscala e tre squadre (due del Comando centrale e la squadra del distaccamento di Opicina). Dal residence City Gallery Apartment (questo il nome) sono state evacuate una cinquantina di persone, sia stranieri che italiani residenti per motivi di lavoro e turistici negli appartamenti. Un cittadino dell'est Europa ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il primo piano dell'edificio ha subito danni ingenti. "E' da rifare - così uno dei due titolari della struttura - mentre gli altri sarebbero recuperabili".

Nella mattinata le persone hanno recuperato le loro cose e sono state spostate all'hotel Sonia, di Domio. I vigili del fuoco hanno monitorato la struttura per tutta la mattinata per verificare l'eventuale e residua presenza di monossido di carbonio in loco. Una squadra è rimasta sul posto fino all'arrivo dei dirigenti. Il Burger King ha subito danni ingenti, mentre la parte del tetto dello stabile interessata dalle fiamme è andata completamente in fumo. I dipendenti e la gestione del Burger King non hanno rilasciato dichiarazioni.