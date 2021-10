Comunali a Muggia, il candidato del centrosinistra Bussani ha votato

Il candidato sindaco di Muggia del centrosinistra Francesco Bussani si è recato nel primo pomeriggio presso la scuola De Amicis per esprimere il proprio voto. "È stato un periodo molto intenso - ha dichiarato il candidato sindaco -, ma vedere l'entusiasmo che tante persone ci hanno messo mi ha fatto davvero piacere e questo è un patrimonio che in ogni caso non andrà perduto. Grazie a tutti, di cuore".