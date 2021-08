Cade una lamiera dal grattacielo di Campo Marzio: strada chiusa

Chiusa da ieri sera via Campo Marzio a causa del distacco di alcuni componenti del grattacielo al civico 4. Probabilmente a causa del maltempo si sarebbero staccati dal fabbricato una lamiera di tre metri e altri pannelli. Intervenuta la Polizia locale e i Vigili del fuoco, i quali hanno disposto la chiusura in via precauzionale dopo l'intervento di messa in sicurezza ieri sera.