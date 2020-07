Cade un ramo sui cavi elettrici: intervento notturno dei Vigili del fuoco

Intorno alle ore 3.00 di oggi 27 luglio, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti con la prima partenza e l'autoscala in Via Pauliana, all'incrocio con Via Udine, per la rimozione di un ramo caduto sui cavi elettrici. I Vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il ramo e a mettere in sicurezza l'area. Sul posto la Polizia di Stato.

