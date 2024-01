Cade in snowboard a Sappada e batte la testa: 50enne triestino all’ospedale

SAPPADA (UD) - Cade in snowboard, viene soccorso e portato all'ospedale di Udine: è successo a un 50enne triestino, (iniziali P.D.), intorno alle nove del mattino. A quell'ora sono stati chiamati i sanitari del 118 e gli operatori del Distaccamento sciatori della polizia di stato di Sappada. Dopo la chiamata al 112, la sala operativa Sores ha allertato i soccorritori, che sono intervenuti nella pista “Campetti 1”. Il paziente si trovava in apparente crisi epilettica, ma si trattava di convulsioni dovute a trauma cranico commotivo. Inviate sul posto l'ambulanza e l'elisoccorso, poi il ferito è stato portato presso la piazzola d’atterraggio. Alle ore 10, effettuato il trasbordo sul velivolo, l’infortunato è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.