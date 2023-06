Cade sugli scogli in Costa dei Barbari, 49enne in ospedale

TRIESTE - Un uomo di circa 49 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel tardo pomeriggio di oggi, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta sugli scogli lungo la Costa dei Barbari. L'uomo è riuscito a chiamare autonomamente i soccorsi. La Sores ha quindi inviato sul posto gli operatori sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino. Individuato dall'alto nella boscaglia è stato raggiunto prima dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, verricellato da 30 metri e poco dopo dal medico, anche lui verricellato, che lo ha valutato. L'infortunato, che era molto spaventato dall'accaduto, si è procurato un trauma cranico e una ferita al capo ma di lieve entità. Il 49enne, recuperato a bordo con il triangolo di evacuazione, è stato rilasciato in strada, dove è stato affidato alle cure dell'equipaggio di un'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale di cattinara con ferite non gravi. Lungo il tragitto di rientro, l'ambulanza ha prestato soccorso per un incidente stradale lungo la A4. Otto persone hanno rifiutato il trasporto in ospedale.