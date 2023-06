Boom di clienti al Caffè Sacher: esaurite le torte, locale costretto a chiudere

TRIESTE - Dolce crisi al Caffè Sacher: il locale di via Dante è stato costretto a chiudere oggi, domenica 4 giugno, perchè ha terminato la scorta di torte destinate al servizio al tavolo, dopo l'enorme afflusso di clienti da giovedì, giorno dell'inaugurazione, fino a ieri. Lo ha riportato Il Piccolo, specificando che l'approvvigionamento delle torte, realizzate nel laboratorio ufficiale di Cafè Sacher di Vienna e spedite tre volte a settimana, non è stato possibile sabato poiché il laboratorio chiude il venerdì. Il caffè resterà chiuso lunedì, come da prassi, ma riaprirà martedì grazie ad un nuovo carico di torte previsto per lunedì pomeriggio.