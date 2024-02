Riqualificato il campo di calcio a sette di Altura: conclusi i lavori da 180mila euro

Conclusi i lavori al campo di calcio a 7 dell'A.s.d. Club Altura (via Suppan 23), punto di riferimento per bambini e giovani del rione di Altura. La riqualificazione del campo di calcio ha visto la realizzazione di un nuovo manto in erba artificiale, cui si sono sommati interventi accessori necessari al compimento dell'opera (asporto e smaltimento del manto preesistente, riparazioni ricariche, e sagomatura del sottofondo con conglomerato bituminoso semiaperto). L'opera è stata finanziata a bilancio per un totale di 182.700 euro con fondi propri dell'Amministrazione comunale. I lavori sono stati eseguiti dalla Green System Srl di Mornico al Serio (Bergamo), iniziati in data 11 settembre 2023 e ultimati il 14 novembre 2023.

L'intervento

Ha dichiarato l'assessore Elisa Lodi: “Questa inaugurazione alla presenza della stampa si svolge mentre il campo è già in uso, per dare seguito alle precedenti comunicazioni dell'Amministrazione comunale, facendo il punto su quanto realizzato e presentando una seconda inaugurazione, conviviale e sportiva, che si terrà venerdì 16 febbraio. La riqualificazione è stata terminata lo scorso novembre e rappresenta un esempio dell'attenzione posta dall'Amministrazione comunale sull'importanza di avere in generale impianti sportivi a norma per tutte le discipline e categorie. In particolare l'A.s.d. Club Altura lavora molto con bambini e giovani, che devono avere strutture sane dove svolgere attività sportive all'aria aperta, a beneficio loro e delle famiglie. Ringrazio quindi la società sportiva e il personale del Comune per il lavoro svolto”.

L'iniziativa per il rione

Durante la conferenza stampa di ieri, 14 febbraio, è quindi emerso che venerdì 16 febbraio a partire dalle ore 19.30 Comune di Trieste, A.s.d. Club Altura e Panathlon Club Trieste Muggia organizzano una festa nel campo sportivo di Altura, con partite di calcio cui seguirà un “quarto tempo” di natura conviviale. L'A.s.d. Club Altura rappresenta infatti un punto di riferimento e un centro di vitalizzazione del rione: fondato nel 1977, attualmente conta circa 150 giovani atleti di cui 52 bambine e ragazze, suddivise nelle categorie “pulcine”, “esordienti” e “under 15 femminile nazionale”.