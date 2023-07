Polizia: cambio vertice al Siulp

TRIESTE - Rinnovati tutti i vertici della struttura provinciale del Siulp, ora guidata da Francesco Marino, il quale era stato nominato formalmente Segretario Generale Provinciale il 5 giugno scorso. Il Segretario neo eletto nel frattempo ha presenziato alla festa del Giuramento dei neo allievi agenti della Scuola Caps di Cesena (i quali erano stati colpiti dalla disastrosa alluvione dell'Emilia), cerimonia tenutasi il 16 Giugno scorso in Piazza Unità d'Italia alla presenza tra gli altri del Ministro dell'Interno Piantedosi e del nuovo Capo della Polizia Pisani.

L'elezione del nuovo segretario si pone in continuità con l'azione politica e sindacale e nel rispetto della tradizione e dei valori condivisi che hanno fatto del Siulp il primo sindacato delle forze di Polizia, pur rappresentando al contempo un ulteriore passo verso il completo rinnovamento generazionale della struttura. La prerogativa per la nuova segreteria sarà quella di continuare a far crescere i livelli di sicurezza nel nostro territorio difendendo, con rinnovata forza, i diritti dei poliziotti. La nuova segreteria è ora composta da Alfio Pistorio (in qualità di aggiunto); Antonio Ottolino (organizzativo); Christian Filippi (amministrativo); Jonathan Scaglione (comunicazione e digitalizzazione) e Sabrina Polito. La squadra è integrata dai componenti del direttivo provinciale Fabrizio Maniago (che ricopre la carica di Segretario Generale Regionale); Andrea Clavi; Gianpaolo Fontanot; Stefano Arcudi; Annalisa Rigo e Diego Passanisi e dal resto dei Rappresentati di Base sui posti di lavoro.