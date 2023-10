Delizioso cibo a chilometro zero in piazza Sant'Antonio con il mercato "Campagna Amica"

TRIESTE - Un mercato di imprese agricole con 22 stand, volto a promuovere le eccellenze del territorio con prodotti a chilometro zero: si tratta di Campagna Amica, l'iniziativa organizzata da Coldiretti Fvg che approda anche a Trieste domenica 22 ottobre, dalle ore 10.00 alle 18.00, in piazza Sant’Antonio. Si tratta della quarta tappa del tour del "Cibo giusto" di Coldiretti dopo Barcis, Grado e Sappada. Anche a Trieste sarà presentata l’eccellenza locale tra agriturismi, fattorie didattiche e sociali, vendita diretta. L'iniziatva propone un mercato di agricoltori, un info point di promozione della rete Campagna Amica con le imprese agricole, i mercati e gli agriturismi, un’area giochi e i laboratori per i bambini con la collaborazione della cooperativa Curiosi di Natura, uno spazio per degustazioni guidate e un corner street food contadino.

L'iniziativa è sostenuta anche dal Comune di Trieste ed è stata presentata dall'assessore comunale alle attività produttive Serena Tonel, secondo cui la manifestazione "sensibilizza sull’alimentazione sana e sulla sostenibilità, per una qualità alta della vita e della salute, a partire dall’alimentazione”. Il presidente regionale di Coldiretti Fvg Martin Figelj ha dichiarato che "Questi eventi sono fatti per dare respiro e sempre più opportunità commerciale alle aziende perché solo vendendo i propri prodotti evitiamo l'abbandono della campagna. Il problema dei terreni è che oggi vanno in abbandono perché non sono più visti come qualcosa di redditizio. Dobbiamo evitare questo e quindi il miglior modo è quello di dare la possibilità di vendere i prodotti e continuare a coltivare i terreni".