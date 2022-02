Trieste si prepara per i Campionati italiani di corsa campestre: attese in città oltre 8mila persone

Quattromila atleti in città, in tutto 8.500 arrivi tenendo conto di staff e accompagnatori: è quanto potrebbero portare in città i Campionati italiani di corsa campestre e la Festa del Cross, in programma il 12 e 13 marzo a Trieste, con eventi collaterali a partire dla 6 marzo. Si tratta della manifestazione più popolare dell'atletica, che si disputerà sul Carso in un percorso spettacolare che richiederà agli atleti un alto livello tecnico. La città sarà coinvolta in una serie di eventi collaterali per divulgare e promuovere questo sport dalla crescente popolarità. Un evento organizzato da Fidal e Trieste Atletica, in tutto sei giorni di cui due dedicati alle gare, con 16 titoli da assegnare, il tutto documentato dalle dirette Tv sulla Rai.

Trieste si trasformerà quindi in un grande spazio dedicato allo sport e le principali piazze ospiteranno tecnostrutture assegnate alle associazioni sportive che organizzeranno attività di promozione gratuita. L'evento si terrà principalmente nell'aerocampo di Prosecco e l'impianto Ervatti nel Comune di Sgonico. Inoltre, la Stazione Marittima ospiterà sabato 12 marzo il convegno sul presente e futuro dell'Atletica leggera mentre piazza Unità sarà il palcoscenico sia della sfilata degli atleti che delle premiazioni finali.

Presente in collegamento alla conferenza stampa il presidente della Fidal Stefano Mei e in presenza l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti il presidente di Trieste Atletica Alessio Lilli, il presidente della Fidal Fvg Massimo di Giorgio, il presidente del Coni regionale Giorgio Brandolin e Martina Budin, assessore allo Sport del Conune di Sgonico.

La rinascita dell'atletica

In Fvg l'atletica conta 10mila follower sui social e a Trieste sono 2654 i tesserati. Uno sport in crescita e segnato da grandi successi italiani alle olimpiadi di Tokyo nel 2021 (5 ori), grazie ai quali i tesserati Fidal in Italia sono aumentati del 36% nella fascia under 16.

L'indotto

"Per il territorio sarà un indotto economico di centinaia di migliaia di euro - ha dichiarato l'assessore Roberti -, è d'obbligo per noi sostenere la manifestazione e fare in modo che ogni euro investito per la perfetta riuscita di questo evento potrà portare una boccata d'ossigeno ai tanti esercenti e albergatori duramente colpiti da questi due anni di pandemia. Spero che questa possa diventare la prima di tante manifestazioni di rilevanza anche nei prossimi anni".

"Si tratta di una sfida difficile e affascinante, oltre a essere l'unico titolo italiano del mondo dell'atletica organizzato in Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Roberti -. Il pool di enti e istituzioni stanno dando il massimo supporto a questo evento che la Fidal ha assegnato a Trieste Atletica, l'associazione sportiva che dal 2015 dà vita alla Carsolina, la gara nazionale di cross in programma ogni novembre sul Carso triestino".