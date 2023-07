Lascia il cane chiuso in auto per andare a teatro: denunciato

TRIESTE - Viene a Trieste per vedere uno spettacolo teatrale e lascia il cane chiuso in macchina per due ore, viene così denunciato per maltrattamento di animali. E' successo domenica 16 luglio, poco dopo le 21. La polizia locale e i vigili del fuoco sono stati avvertiti dalla centrale operativa del 112 per un cane chiuso in macchina in via Pindemonte. Una signora di passaggio era stata attirata dall'abbaiare dell'animale e aveva guardato dentro il veicolo in sosta, intravedendo il cane sotto il ripiano di copertura.

La polizia locale e i vigili del fuoco hanno così convenuto sul fatto che il caldo afoso di questi giorni e i finestrini abbassati per un paio di centimetri costituivano una situazione di emergenza tale da dover intervenire e liberare il cane. Era inoltre impossibile contattare il proprietario del veicolo, residente fuori Trieste. Gli operatori hanno aperto l'autovettura senza danneggiarla, in presenza del cinovigile, e l'animale si è visibilmente spaventato. Per prima cosa è stato dissetato (all'interno del veicolo non c'era acqua né cibo ma solo una piccola cesta per accomodarsi), poi la pattuglia ha affidato il cane al cinovigile, che lo ha portato al canile, lasciando una citazione per il proprietario all'interno del veicolo.

Questi ha chiamato la polizia locale verso le 23: era venuto con la famiglia a Trieste per assistere ad un spettacolo teatrale e ha riferito di aver lasciato il cane solo in macchina per circa un paio d'ore. L'uomo è stato perciò denunciato per maltrattamento di animali. Nel frattempo, il veterinario di Asugi ha visitato il cane trovandolo in buone condizioni di salute nonostante lo stato di agitazione.