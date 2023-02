Labrador cade dal sentiero Rilke: soccorso in mare dalla guardia costiera

Un cane labrador cade dalla scogliera del sentiero Rilke e finisce in mare, poi interviene la guardia costiera e lo salva nonostante il maltempo e la bora forte. E' successo questa mattina: la richiesta di soccorso è arrivata alle 8:30 e sono state attivate tutte le procedure operative che hanno permesso di intervenire prontamente e recuperare il cane, che era finito in acqua mentre passeggiava con il suo padrone sul sentiero che collega l’abitato di Sistiana con il comune di Duino. La motovedetta in Servizio SAR CP881 ha raggiunto il luogo dell’accaduto e, dopo aver pattugliato la zona per alcuni minuti, ha individuato il cane in difficoltà. I militari, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche dovute alle forte raffiche di bora, dopo aver conquistando la fiducia del povero animale, sono riusciti a recuperarlo, per poi riportarlo a terra e riconsegnarlo al suo padrone per le cure del caso.