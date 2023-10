Deiezioni non raccolte e cani scappati, a Muggia oltre 2000 euro di multa ai proprietari

MUGGIA - Dodici sanzioni ad altrettanti proprietari di cani per un totale di oltre 2000 euro. E' quanto comunicato dal Comune di Muggia attraverso una nota stampa diramata nella giornata di oggi 1 ottobre. Nella lista delle sanzioni spiccano otto per "cani scappati", due per non aver pulito le deiezioni liquide ed ulteriori due per non aver raccolto le deiezioni solide. “I controlli continueranno costantemente - così il sindaco Paolo Polidori - e non solo nel centro cittadino. D’altra parte sono sufficienti pochissimi proprietari che si comportano male per creare un grande disagio a tanti. Basta poco: primi tra tutti un po’ di educazione e di rispetto per il prossimo".

...