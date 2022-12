Capodanno in piazza Unità: tutti i divieti e le chiusure

Il Comune di Trieste informa che, con l’Ordinanza Temporanea in linea di Viabilità n. 1216-22 per la manifestazione di Fine Anno “Capodanno in piazza dell’Unità d’Italia” di sabato 31 dicembre 2022, dalle ore 7.00 di venerdì 30 dicembre 2022 alle ore 12.00 di domenica 1° gennaio 2023 e comunque fino a cessate necessità sarà istituito il divieto di sosta e fermata laddove non già esistente per tutti i veicoli su tutta via Muda Vecchia, (ambo i lati) con esclusione degli stalli riservati ai disabili;

dalle ore 0.00 di sabato 31 dicembre 2023 alle ore 12.00 di domenica 1° gennaio 2023 e comunque fino a cessate necessità sarà istituito il divieto di sosta e fermata laddove non già esistente per tutti i veicoli in Largo Granatieri (lato palazzo di Largo Granatieri) sui tre stalli disposti in linea e situati dopo l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’incrocio con piazza Piccola;

dalle ore 0.00 di martedì 27 dicembre 2022 alle ore 12.00 di martedì 3 gennaio 2023 e comunque fino a cessate necessità sarà istituito il divieto di sosta e fermata laddove non già esistente per tutti i veicoli in via dell’Orologio, sull’area di carico/scarico adiacente al Palazzo della Regione. I mezzi in sosta abusiva saranno rimossi d’autorità.

Dalle ore 20.00 di sabato 31 dicembre 2022 alle ore 2.00 di domenica 1° gennaio 2023 (e comunque fino al termine della manifestazione e delle successive operazioni di pulizia) è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli sulle Rive in ambo i sensi di marcia lungo riva del Mandracchio, riva Caduti per l'Italianità e riva Tre Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mercato Vecchio e l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo;

dalle ore 20.00 di sabato 31 dicembre fino al termine delle operazioni di “bonifica” è istituito il divieto di transito pedonale su piazza dell’Unità d’Italia, fino al completo sgombero con successiva possibilità di ingresso a operazioni ultimate solamente in corrispondenza dei varchi presidiati disposti in via dell’Orologio, Passo Fonda Savio e sulle Rive, in corrispondenza di riva del Mandracchio e di riva Caduti per l’Italianità.

E’ prevista una deroga a favore dei veicoli d’emergenza, di soccorso e dei mezzi operativi di Aziende di Servizi Pubblici o loro concessionari. Eventuali modifiche o integrazioni alle deroghe o altri provvedimenti potranno essere disposti dalle forze di polizia o dalla Polizia Locale presenti sul posto.