Capodanno a Trieste: in piazza Unità tornano musica e fuochi

Musica e fuochi ritornano a Trieste per la notte di Capodanno. Il 31 dicembre in piazza Unità arriva "Wonder Company 2023", una serata organizzata dal Comune di Trieste con il contributo della Fondazione CRTrieste e curata da Contatto Show Events. L'accesso alla piazza sarà gratuito e lo spettacolo - durante il quale band e dj si alterneranno per soddisfare il pubblico di ogni età - avrà inizio alle ore 22.30 e si concluderà alle 01.30 del 1° gennaio del nuovo anno.

Musica, musica e musica

Sul palco si esibirà la band Magazzino Commerciale, con organico implementato da una sezione fiati e la voce di Dennis Fantina, noto artista triestino già vincitore di “Amici” e ospite di vari programmi musicali della televisione nazionale. La band proporrà un susseguirsi di canzoni e medley dei più grandi successi di musica leggera italiana ed internazionale degli anni 60, 70, 80 e 90 fino ad arrivare ai brani più noti dei nostri giorni. I due dj di Radio Company - Gianluca Pacini e Leo Feltrin - si alterneranno alla band riproducendo anche loro i successi che tutti potranno cantare, dando alle scalette musicali un costante crescendo per emozionare il pubblico.

Lo spettacolo pirotecnico

Non ci sarà nessuna interruzione tra i brani suonati e/o riprodotti, per un susseguirsi di musica dall’inizio alla fine con un unico attimo di respiro a mezzanotte, per gli auguri alla piazza e per il successivo “via” allo spettacolo pirotecnico, che partirà dal Molo Audace, accompagnato da un'adeguata colonna sonora musicale. L’evento, le cui riprese video saranno effettuate anche con il drone, sarà promosso sul sito e i canali social del Comune di Trieste, sulla piattaforma Discover Trieste e su altri canali media nell’ambito della convenzione con PromoTurismoFVG grazie ai proventi derivanti dal gettito dell’Imposta di Soggiorno. L'allestimento del grande palco coperto inizierà martedì 27 dicembre.

Come accedere

L’ingresso del pubblico avverrà esclusivamente dai varchi di via dell’Orologio, passo Fratelli Fonda Savio e dai due varchi sulle rive antistanti la Piazza (lato palazzo Regione e lato Prefettura). Sarà comunque prevista una corsia sul retropalco per consentire il passaggio tra piazza Cavana e piazza della Borsa. Per lo svolgimento della serata in totale sicurezza saranno impiegati circa 50 addetti, tra personale di sorveglianza, antincendio e soccorso.