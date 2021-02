Negli uffici postali arrivano le cartoline di Carnevale

Poste Italiane dedica al Carnevale 2021 una colorata e animata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa. Soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, Poste Italiane vuole sostenere il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo. Il prodotto filatelico può essere acquistato dal 10 al 16 febbraio negli Uffici Postali con sportello filatelico delle province di Pordenone (Pordenone Santa Caterina, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo), Udine (Udine Centro, Cividale Del Friuli, Codroipo, Gemona Del Friuli, Latisana, San Daniele Del Friuli, Tolmezzo, Lignano Sabbiadoro, Cervignano Del Friuli), Gorizia (Gorizia Corso Verdi) e Trieste (Trieste Via Settefontane) e negli “Spazio Filatelia” di Trieste (Poste Centrali, via Galatti), dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.