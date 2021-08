Zucchero Tribute Band in concerto al Carnevale estivo muggesano

Prosegue il Carnevale Estivo Muggesano e il suo ricco calendario di eventi in programma fino al 15 agosto. Il prossimo appuntamento da non perdere è quello di domani, martedì 10 agosto, quando alle 21 in Piazzale Caliterna saliranno sul palco i Diavolo in noi - Zucchero Tribute Band.

"Quest’anno - commenta il Sindaco di Muggia, Laura Marzi - il Carnevale estivo è un momento importante perché, dopo la sospensione del 2020, la realizzazione di questo evento rappresenta la riconquista delle nostre abitudini”. "Si tratta - spiega il Presidente dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano, Mario Vascotto - di una programmazione divertente e allo stesso tempo tranquilla e adatta alle famiglie che anche quest'anno avranno la possibilità di ritrovarsi all'aperto per un po' di refrigerio serale sorseggiando una buona birra o una bibita fresca e assaporando i menù predisposti dalle singole Compagnie".

La manifestazione si terrà in totale sicurezza in ossequio delle normative grazie alla presenza degli steward e l'utilizzo di un unico ingresso, debitamente indicato con l'apposizione di cartelli in 4 lingue e di tre uscite. Ogni sera ai partecipanti verrà consegnato un braccialetto di colore diverso per poter eventualmente rientrare. Le modalità di accesso perché la festa si svolga nel migliore dei modi sono indicate sul sito dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano (www.carnevaldemuja.com).



Diavolo in noi ”dal Blues ai ritmi Cubani” - Zucchero Tribute Band

Supergruppo di 13 musicisti di grossa esperienza “live”, nasce con l’obiettivo di ricreare durante il concerto la medesima atmosfera del più grande bluesman italiano: Zucchero "Sugar" Fornaciari. Nella selezione del programma, che include i grandi classici e le migliori canzoni scritte da Zucchero, sono stati inseriti diversi brani eseguiti nella “versione cubana” (dal concerto tenuto a Cuba nel 2012), che fa distinguere i Diavolo in Noi da qualsiasi altra cover band di Zucchero. L’attenzione maniacale della band nel riprodurre nei minimi particolari la musica di Zucchero (che soltanto un gruppo di 13 musicisti può eseguire) rende unica la Tribute Band Diavolo in noi.