Incidente in moto davanti al McDonald's, uomo in codice giallo a Cattinara

TRIESTE - Ieri alle 20.15 in via Flavia, davanti al McDonald's, un ventisettene alla guida di una moto è rimasto coinvolto in un incidente. Giunta sul posto l'ambulanza del 118, Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato all'incidente che ha visto coinvolto il solo centauro. L'uomo, che ha riportato alcuni traumi, è stato condotto in codice giallo a Cattinara.