Addio a Chiara Moretuzzo, anima della cooperativa La Collina: il ricordo di chi l'ha amata

"Everything I Own" è una canzone che ascoltavi in macchina da piccola, quando andavi in vacanza con la tua famiglia. Me l’ha detto tua sorella Laura, io questo brano nemmeno lo conoscevo. Un carissimo amico, senza sapere nulla, te l’ha dedicata mentre eravamo in viaggio per darti l’ultimo saluto. Che assurda coincidenza vero? Spesso mi raccontavi della tua infanzia al mare e in montagna, fatta di spensieratezza, amore, felicità e meraviglie. Ti immagino da bambina, rivedo il tuo sorriso di qualche settimana fa. Sono senza parole ma per fortuna ci sono le strofe di questa canzone che non conoscevo. E c’è anche un’illustrazione di Jan. Mi manchi Chiara, ci mancherai. Ma sono anche sicuro che non ci lascerai mai soli.

Mi hai riparato dal male

Mi hai tenuto al caldo

Mi hai dato la vita

Mi hai liberato, mi hai liberato

I migliori anni che abbia mai conosciuto

Sono gli anni che ho speso con te

E darei tutto ciò che ho

Darei la mia vita, il mio cuore e la mia casa

E’ darei tutto ciò che ho

Solo per riaverti indietro

Conosci delle persone

Che non ti lasceranno mai solo

E dando tutto per scontato

Un giorno potresti perderle

Qualcuno se le porta via

E non senti più una sola parola che dicono

Everything I Own – Ken Boothe

Da Luca e i tuoi amici

Chiara Moretuzzo (1983-2021) è stata una graphic designer che, nell’ambito della cooperazione sociale e dell’associazionismo, ha curato l’immagine di numerosi progetti, eventi culturali e campagne di sensibilizzazione. Ma è stata anche una filosofa, un’ambientalista, un’arredatrice, una viaggiatrice, una designer, un’orticoltrice, un’apicoltrice, una ceramista, un’insegnante, una ballerina e una sognatrice.