Poliziotti uccisi, chiesto il rinvio a giudizio per Alejandro Meran

L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 7 giugno

Il sostituto procuratore di Trieste Federica Riolino ha chiesto il rinvio a giudizio per Alejandro Stephan Meran, accusato dell'omicidio dei due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, avvenuto negli uffici della questura di Trieste. Lo riporta l'agenzia Adnkronos. L'udienza preliminare, in cui potrebbe essere deciso il rinvio a giudizio, è stata fissata dal Gup Luigi Danotti per il prossimo 7 giugno