In tre a bere dentro al bar: oltre 1000 euro di multa, giù le serrande per cinque giorni

E' successo a Monfalcone in un locale di via Sant'Ambrogio nella serata di sabato. Gli agenti chiamati da un cittadino. Sanzionati con 400 euro di multa a testa

Nella serata di sabato, attraverso la segnalazione di un cittadino, gli agenti della Polizia Municipale di Monfalcone si sono recati in via Sant’Ambrogio per un controllo in un locale e hanno trovato il proprietario e altre due persone che consumavano bevande al suo interno. Tutti e tre sono stati sanzionati con una multa di € 400,00 e inoltre gli agenti hanno disposto la chiusura del locale per cinque giorni.