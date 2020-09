Lavori a Cattinara: rampa di accesso del Pronto Soccorso chiusa per due notti

Giovedì 10 settembre dalle ore 00:00 - 7:00 e venerdì 11 settembre dalle ore 00:00 - 7:00 la rampa di accesso del Pronto Soccorso di Cattinara verrà chiusa in orario notturno per lavori. L’accesso delle ambulanze, dei mezzi privati e di quelli aziendali dovrà avvenire dal cancello di accesso alla camera iperbarica, dove sarà allestita una postazione di triage di Pronto Soccorso. Verrà posizionata una segnaletica provvisoria per indicare i percorsi alternativi per l’accesso al Pronto Soccorso, con presenza di personale dedicato. I pazienti che giungono mediante ambulanza verranno condotti al Pronto Soccorso (3° piano) dal personale del soccorso territoriale. I pazienti che giungono con mezzi propri verranno invece trasportati dal personale ausiliario del Pronto Soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.