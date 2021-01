Cielo poco nuvoloso, borino sulla costa: le previsioni per lunedì 18 gennaio

Sulla regione, fino a martedì mattina, continueranno ad esserci in quota correnti settentrionali fredde, solo a tratti un po' più umide, in seguito nei bassi strati affluiranno correnti sud-occidentali più umide.

Lunedì 18 gennaio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Su bassa pianura e costa sarà possibile maggiore nuvolosità e la formazione di foschia in serata. Sulla costa al mattino Borino residuo, poi in calo.

Martedì 19 gennaio

Su bassa pianura e costa, tempo più umido con nuvolosità variabile e possibili foschie, sulle altre zone poco nuvoloso.