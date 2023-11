Civiform, al Caffè San Marco la presentazione del corso per esperti di birra e vino

TRIESTE - Lunedì 13 novembre Civiform sarà ospite dell’Antico Caffè San Marco di Trieste dove, alle ore 16.30, presenterà a tutti gli interessati il corso IFTS post diploma Tecnico della Produzione e Commercializzazione di Vino e Birra. Obiettivo dell’evento, far conoscere l’opportunità formativa – totalmente gratuita, perché cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – al via a novembre nella sede di Opicina del Centro di Formazione professionale Civiform, che forma esperti di vino, birra e distillati. All’evento, aperto a tutti, interverrà Elena Roppa, docente anche nelle precedenti edizioni del corso, che è consulente marketing e comunicazione Food & wine e turismo, oltre che delegata Regionale F.V.G. Donne del Vino. Con lei ci sarà Kevin Bellafontana, un ex allievo che racconterà i plus raggiunti grazie al percorso frequentato: un’esperienza di successo condivisa con molti ex colleghi, visto che la percentuale di chi ha concluso il corso e prosegue la sua esperienza lavorativa nel settore sfiora l’80%.

Con 800 ore, di cui 400 di stage in azienda, il corso formerà esperti del settore vitivinicolo e brassicolo: tecnici che conoscono da vicino tutte le fasi del processo di produzione ma anche la promozione e vendita, in particolare attraverso social e digital marketing. Ampia la rete di collaborazioni: solo per citarne alcune, A.I.S. FVG, Associazione Donne del Vino, Avant Srl, Az. Agricola Adele Barbieri / Della Casa Vini, GAL Carso LAS KRAS, Movimento Turismo del Vino, Torre Natisone GAL, Slow Food FVG e Vinodilà Wineways. Finalizzato ad una formazione tecnica mirata, dura circa 8 mesi ed è dedicati a maggiorenni diplomati, sia occupati che in cerca di occupazione. La presentazione, in un luogo storico e così importante per Trieste, è un’opportunità da non perdere per i neo diplomati in cerca di percorsi pratici che garantiscono immediato inserimento lavorativo, ma anche per chi, dopo altre esperienze, vuole scoprire come acquisire competenze specialistiche molto richieste dalle aziende della nostra regione. Info sul corso sul sito www.civiform.it. Per maggiori informazioni la Segreteria è disponibile al n. 040 9719811.