Civiform dà il via ai corsi per diventare Oss: aperte le iscrizioni

Mentre a Cividale sono nate le prime quindici qualificate OSS, Civiform annuncia l’imminente avvio di nuovi corsi di “Misure compensative per il conseguimento della qualifica Oss", anche nella sua sede di Trieste.

Sono infatti aperte infatti le selezioni al Civiform Opicina per le Misure compensative per il conseguimento della qualifica OSS, un percorso di 700 ore dedicato a chi è già in possesso di un titolo di studio in ambito socio-sanitario (anche estero) o ha esperienze professionali pregresse nell'assistenza di base, ma vuole acquisire il titolo di OSS. Solo con tale qualifica, infatti, si possono svolgere attività di assistenza di base, socio-assistenziale e di assistenza a domicilio per soddisfare i bisogni primari della persona e favorirne il benessere e l’autonomia.

Il percorso sarà totalmente gratuito ed è in attesa di approvazione e finanziamento da parte del Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027. Sarà realizzato in stretto contatto con servizi pubblici e territoriali, tra cui servizi socio-sanitari, socio-assistenziali territoriali (ASP, RSA, Aziende Ospedaliere, Servizi per le dipendenze e per il supporto alle persone con disabilità, Servizi dei comuni per l’assistenza domiciliare). Rilascerà il titolo di Operatore sociosanitario, corrispondente alla Qualifica regionale 3° Livello dell’European Qualification Framework.

L’avvio delle attività segna una novità importante per la sede triestina di Civiform, che si apre così a un settore delicato, ma sempre più decisivo, come commenta la direttrice del Centro, Chiara Franceschini “Per ridurre il disagio sociale e la marginalità alla quale vanno incontro sempre più persone, l’unica ricetta consiste nella partecipazione sociale e nell’integrazione”. Partecipazione che va supportata con la formazione professionale e una stretta collaborazione con le realtà locali. “Con questi percorsi” continua “vogliamo dare una risposta concreta alle crescenti necessità del territorio legate all’invecchiamento della popolazione e formare personale sensibile, attento e qualificato in ambito assistenziale”. Per informazioni sul corso, è possibile contattare la Segreteria di Civiform al n. 040 9719811 o inviare una mail a sanita@civiform.it