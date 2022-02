Cocaina, marijuana e banconote in casa: arrestato un 30enne

Nell’ambito dell’attività svolta dalla Squadra Mobile per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio del 21 febbraio il personale operante ha sottoposto a controllo, in via dell’Istria, un cittadino iracheno di 22 anni trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente contenente 2,40 grammi di marijuana. Grazie ad immediati accertamenti, gli investigatori hanno individuato l’appartamento dove poco prima il 22enne aveva acquistato la droga e, d’intesa con il P.M. di turno della Procura della Repubblica, hanno eseguito una perquisizione.

All’interno dell’immobile è stato identificato un cittadino iracheno di 30 anni, il quale è stato trovato in possesso 23 grammi di cocaina, divisi in 26 bustine, una confezione contenete 83 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e diverse banconote di vario taglio verosimilmente frutto dell’attività di vendita del narcotico.

Nel momento in cui gli agenti sono entrati nell’abitazione, hanno anche notato un giovane tunisino uscire dalla casa, il quale, sottoposto ad un controllo, è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana. Sulla scorta degli elementi raccolti il cittadino iracheno che deteneva nell’abitazione la droga, è stato arrestato in quanto responsabile delle due cessioni di narcotico accertate, nonché della detenzione ai fini di spaccio del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata a suo carico. L’arrestato, come disposto dall’A.G. procedente, è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa di convalida della misura pre-cautelare adottata a suo carico.