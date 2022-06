Duro colpo ai narcos: sequestrate 4 tonnellate di coca, tra Europa e Colombia quasi 40 arresti

Ammonta ad oltre quattro tonnellate il maxi sequestro di cocaina che la Guardia di Finanza di Trieste coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo del Friuli Venezia Giulia ha messo a segno in una vasta operazione su scala internazionale che, tra il continente europeo e la Colombia, ha visto l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 38 persone. Nel blitz, che è attualmente in corso in diverse nazioni europee, sono già stati sequestrati due milioni di euro, frutto dei proventi illeciti provenienti dal traffico di droga. Tutti i narcos coinvolti sono accusati di traffico internazionale di stupefacenti.

Quella portata avanti dagli investigatori triestini - che alle 11:30 di oggi chiariranno i dettagli in una conferenza stampa convocata nell'ufficio del procuratore capo Antonio De Nicolo - rappresenta una delle operazioni di maggior successo nella storia della lotta al narcotraffico. Quattro tonnellate e mezzo di cocaina avrebbero fruttato all'incirca 240 milioni di euro. Da quanto si apprende, il colpo è stato messo a segno ai danni del cartello colombiano Clan del Golfo. I paesi coinvolti sono l'Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Olanda e Colombia. L'indagine è durata per più di un anno e ha coinvolto anche il Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti d'America.

Durante le indagini gli investigatori sarebbero riusciti a seguire e a tracciare quasi 2'0 consegne di stupefacente da maggio dell'anno scorso. L'organizzazione criminale poteva contare su numerosi compratori europei che fanno parte di sodalizi mafiosi operanti su tutto il territorio nazionale. Una delle regioni coinvolte sarebbe anche la Calabria.