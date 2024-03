Maxi sequestro di "coca" in porto a Capodistria, oltre 250 chili nel fondo di una nave

CAPODISTRIA - Maxi sequestro di cocaina in porto a Capodistria. A darne notizia è TV Koper che afferma come il sequestro sia stato pari a 260 chilogrammi di polvere bianca. Secondo l'emittente televisiva slovena sarebbero stati arrestati un cittadino di nazionalità albanese e un uomo di origine brasiliana. Il carico di cocaina sarebbe stato rinvenuto all'interno dei locali che contengono l'acqua di zavorra. La nave trasportava semi di soia dal Brasile. Già nella serata di giovedì scorso i sommozzatori sono stati avvistati nei pressi della nave, al lavoro per estrarre il carico di stupefacente dai locali dell'acqua di zavorra. Secondo una stima, il carico potrebbe valere tra gli otto e i dieci milioni di euro.