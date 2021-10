Uno guida senza patente, l'altro occupa il parcheggio del 118: sanzionati due automobilisti

Sanzionati due triestini del 1974 e del 1985 per aver violato il Codice della Strada. Il primo è stato fermato e identificato ieri pomeriggio da una Volante in via Ponziana mentre era alla guida di un’autovettura. Con lui altre due persone. Non aveva con sé la patente. E’ stato sanzionato ed invitato a presentarla entro 10 giorni presso un Ufficio di Polizia. L’altro, invece, ha parcheggiato la sua autovettura in un’area riservata ai mezzi di soccorso del 118. Una Volante l’ha notata la scorsa notte in via Stock. Il mezzo è stato rimosso da personale di una ditta specializzata e il proprietario è stato sanzionato.