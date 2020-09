In giro con i coltelli in tasca: denunciato dalla Polizia

Nel tardo pomeriggio di ieri il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura nei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un cittadino italiano del 1971 per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Fermato e identificato in via Maovaz, nella sua autovettura sono stati trovati un cutter e un coltello a serramanico.

