Coltivava marijuana a casa: la scoperta da un controllo stradale

TRIESTE - Da un semplice controllo stradale la polizia locale scopre una piccola coltivazione domestica di marijuana: è successo lo scorso sabato 23 marzo in cui, al termine dell'operazione, sono stati sequestrati a un 50enne triestino 250 grammi di marijuana, 10 piantine e alcuni attrezzi specifici per la loro coltivazione. Il controllo stradale era stato effettuato ai primi di marzo e, in questa occasione, gli agenti avevano notato nel veicolo alcuni strumenti verosimilmente correlati alla coltivazione in proprio di marijuana. A quel punto sono partite le attività di indagine, al termine del quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente in un luogo privato di cui il 50enne, presunto responsabile, aveva la disponibilità. Le piante si trovavano invece nella sua abitazione a Trieste, dove venivano plausibilmente coltivate. Il triestino è stato denunciato.