Gaffe di Panteca alla commemorazione: Miran Hrovatin diventa "Miriam"

TRIESTE - Gaffe del presdente del consiglio comunale Francesco Panteca alla commemorazione dei trent'anni dalla morte di Miran Hrovatin: come segnalato dalle esponenti del Movimento 5 Stelle, "Panteca ha trasformato il nome Miran in Miriam e per tutto il suo intervento ha fatto riferimento al reporter al femminile". E' successo mercoledì 20 marzo durante la cerimonia per ricordare l'operatore triestino della Rai ucciso a Mogadiscio assieme alla giornalista Ilaria Alpi. Presente alla cerimonia anche il sindaco Dipiazza e il figlio di Miran Hrovatin.

"Al primo momento ho pensato si riferisse ad Ilaria Alpi - racconta la consigliera comunale Alessandra Richetti -, ma non c'entrava con la commemorazione. Poi ha detto Miriam e ha continuato usando il femminile, e non si è nemmeno accorto che nella foto alle sue spalle "Miriam" aveva la barba. Questa ignoranza è aberrante. Mi auguro rivolga le sue scuse a tutti gli intervenuti".

Elena Danielis, coordinatrice regionale del M5s ed ex consigliera comunale, sottolinea che "Miran Hrovatin è un orgoglio della città, assieme ad Ilaria Alpi ha scritto una delle pagine più belle del giornalismo italiano, pagandola con la vita. La gaffe di Panteca non parla solo di impreparazione ma anche di menefreghismo e di inadeguatezza rispetto al ruolo che ricopre nell'istituzione cittadina. E' necessario che a rappresentare i cittadini ci sia una persona che di Trieste conosca la sua storia e che sia in grado di interpretare la nostra città attraverso la memoria delle sue pagine più importanti".