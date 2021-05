Scontro politico in commissione, Forza Italia difende il leghista Moras: "Clima da inquisizione"

“Un clima da Inquisizione contro tutti gli attori del nostro sistema della salute: sono ancora incredula per certi atteggiamenti di una parte dei colleghi d’opposizione”. L'audizione del sindacato degli anestesisti e rianimatori in III Commissione lascia degli strascichi a livello politico non di poco conto. E' scontro aperto infatti tra le opposizioni e i consiglieri di maggioranza che, come sottolineato dalla forzista Mara Piccin, prendono la palla al balzo per difendere il leghista Ivo Moras e "rinnovare la totale fiducia" nella sanità regionale. Il problema, nonostante l'aspra contrapposizione tra le sigle sindacali e i vertici della giunta sul caso delle terapie intensive, in questo caso è dato dal clima che si è venuto a creare durante i lavori di commissione.

La polemica nata su spinta dell'opposizione

“Ben venga il confronto per la nostra conoscenza della situazione – continua la Piccin -, ma il ruolo del consigliere regionale non è quello del medico né tantomeno dell’inquisitore, giudicando se un letto sia o no di terapia intensiva, bensì di valutare complessivamente se i servizi e le cure siano adeguati per i cittadini, siano essi di terapia intensiva o semintensiva o di “semplice” cura medica". Difendendo ancora una volta l'operato di Riccardi e della sanità regionale, Forza Italia denuncia il fatto che "c'è anche chi è arrivato a pretendere gli elenchi degli infermieri che lavorano in terapia intensiva". Alcuni interventi dell'opposizione, secondo la forzista, sono stati "degni di una caccia alle streghe. È parso chiaro come la polemica sulle terapie intensive nasca su spinta di una parte dell’opposizione”.