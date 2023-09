Completati i lavori da 500mila euro negli asili di via Frescobaldi

TRIESTE - Sono conclusi i lavori da oltre 500mila euro alla scuola materna “Arcobaleno” e all’asilo nido “Piccoli passi” di via Frescobaldi 35 e il rientro dei bambini nelle strutture è previsto per il prossimo lunedì 2 ottobre. Gli interventi si erano resi necessari per adeguamento antincendio e funzionale dell'edificio, per conformare definitivamente la struttura alle norme di sicurezza, eliminare soluzioni precarie adottate all’ingresso principale per l’abbattimento delle ultime barriere architettoniche. La fine dei lavori è stata annunciata ieri, lunedì 18 settembre, in una conferenza stampa sul posto introdotta dagli assessori al patrimonio immobiliare, Elisa Lodi, e all’educazione e famiglia, Maurizio De Blasio. I lavori sono stati effettuati nel corso dell’estate per permettere il rientro dei bambini in autunno e quindi evitare il trasloco in una scuola contenitore, che non sarebbe stata vicina. L'esecuzione dei lavori è avvenuta in 60 giorni, dal 10 luglio all’8 settembre 2023.

Per completare la rispondenza alle norme si è provveduto a compartimentare la lavanderia principale e la cucina mediante la posa di contro-pareti adeguate e certificate e fornendoli anche di serramento di porta EI 90- Sa, certificate per produzione e per corretta posa. E’ stata verificata la presenza e il funzionamento dei rilevatori di fumo e sono stati sostituiti tutti i controsoffitti in lamelle con pannelli di cartongesso classe “0”. E’ stata inoltre realizzata una nuova linea idrica dedicata antincendio, totalmente autonoma e svincolata da quella idrosanitaria ed è stata sostituita parte del pavimento dei corridoi con materiale adeguato con certificazioni alla resistenza al fuoco. Sono stati anche sostituiti i serramente e rese adeguate le uscite di sicurezza. E’ stato poi adeguato l’ingresso alla scuola materna, che presentava un gradino di accesso, per abbattere le barriere architettoniche. I nuovi pavimenti previsti in alcune parti del complesso, assieme alle nuove ceramiche di pavimento e rivestimento, alle nuove porte REI e le pavimentazioni delle numerose bussole e verande presenti lungo tutto il perimetro presentano colori, disegni e ritmiche adeguate all’età dei bambini e pertinenti con il messaggio di socialità e allegra convivenza che la scuola intende infondere fin dall’infanzia.